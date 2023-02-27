Война россии против Украины: Иран жестко обвинил Запад

18:38, Сегодня
Мировые новости, Политика
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Фото: Pixabay

В Тегеране утверждают, что поддерживают мир и выступают против войны.

Тегеран отрицает использование БПЛА «Шахед» российскими оккупантами против Украины.

Об этом сообщает министерство иностранных дел Ирана.

Там заявляют об отсутствии доказательств соответствующих поставок.

«Утверждения об использовании иранских беспилотников в Украине ложны. Политическая и военная делегации Ирана и Украины должны были провести вторую встречу. Но некоторые западные стороны лишь выдвигают заявления, не подтверждая их доказательствами. Запад должен прекратить эту бесполезную игру. Иран поддерживает мир и выступает против войны», — говорится в сообщении иранского МИД.

Как сообщал Курсор, Иран как никогда близок к получению ядерного оружия и почти достиг красной черты. Об этом заявил министр обороны Йоав Галант.

«Поле боя — царство неизвестного». Каждая операция требует мужества, лидерства и решительности. Эти ценности важны и в политическом лидерстве. Израиль имеет дело с Сирией, «Хизбаллой», Ираном и палестинским терроризмом на международной арене», — сказал Галант.

Также мы информировали о том, что в январе Тегеран не исключил возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Отмечается, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия в ответ на призыв Европарламента внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

Ранее Курсор писал, что еще одна страна G20 ввела санкции против Ирана и россии*. Ограничения стали следствием нарушений прав человека Тегераном и вторжения рф в Украину.

Наша редакция также сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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