Война россии против Украины: Иран жестко обвинил Запад

Об этом сообщает министерство иностранных дел Ирана.

«Утверждения об использовании иранских беспилотников в Украине ложны. Политическая и военная делегации Ирана и Украины должны были провести вторую встречу. Но некоторые западные стороны лишь выдвигают заявления, не подтверждая их доказательствами. Запад должен прекратить эту бесполезную игру. Иран поддерживает мир и выступает против войны», — говорится в сообщении иранского МИД.

Как сообщал Курсор, Иран как никогда близок к получению ядерного оружия и почти достиг красной черты. Об этом заявил министр обороны Йоав Галант.

«Поле боя — царство неизвестного». Каждая операция требует мужества, лидерства и решительности. Эти ценности важны и в политическом лидерстве. Израиль имеет дело с Сирией, «Хизбаллой», Ираном и палестинским терроризмом на международной арене», — сказал Галант.

Также мы информировали о том, что в январе Тегеран не исключил возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Отмечается, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия в ответ на призыв Европарламента внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

Ранее Курсор писал, что еще одна страна G20 ввела санкции против Ирана и россии*. Ограничения стали следствием нарушений прав человека Тегераном и вторжения рф в Украину.

Наша редакция также сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!