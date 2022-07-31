Война в Украине: появились фото моста в оккупированной Новой Каховке после удара HIMARS

Зафиксировано повреждение моста в Новой Каховке после удара HIMARS: таким образом, еще одна транспортная артерия россиян перерезана.

Российские пропагандисты зафиксировали на фото повреждения моста через шлюз ГЭС в Новой Каховке, нанесенные Вооруженными Силами Украины высокоточными ударами.

И, похоже, пишет военный портал Defense Express, что еще одна транспортная артерия армии рф*, которая служит для обеспечения группировки на правобережье, отрезана.

На этой фотографии внимание следует обратить не на автомобильную часть моста, а на железнодорожное полотно. Точнее то, что от него осталось, потому что рельсы теперь висят в воздухе, а часть конструкции обрушилась в сам шлюз.

В то же время, пока автомобильная часть относительно цела, мост функционирует на пропуск не только легкового, но и грузового транспорта. В частности, на другом кадре видно, как на мост заезжает грузовой транспорт с установленным над кабиной «бронещитом» (точно идентифицировать пока не удалось, возможно, этл комплекс РЭБ/РТР или бронемашина «Тайфун», отмечают эксперты).

Таким образом, перерезка железнодорожного моста в Новой Каховке вместе с выведением из строя железнодорожного моста в Херсоне оставила российских оккупантов в регионе без этого вида сообщения.

Напомним, что профессор психиатрии Джеймс Фэллон долгое время изучал психопатов в политике. И в интервью немецкому журналу Focus он поставил главе кремля четкий диагноз.

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«Курсор» информировал, что еще одна страна заявила, что боится российского вторжения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!