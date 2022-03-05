Война в Украине вынуждает ЕС внести изменения в политику в отношении беженцев

Чуть больше недели назад Польша, как и все другие страны-члены ЕС, распахнула свои границы, чтобы принять беженцев из Украины. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что всем будут рады.
Более 1 миллиона человек уже покинули Украину чуть более чем за неделю после вторжения России 24 февраля. ЕС ожидает, что в блок войдут до 4 миллионов человек, что станет самой большой группой беженцев в Европе со времен Второй мировой войны.
«Европа может справиться сейчас, и она смогла справиться в 2015 году, но, конечно, мы видим совсем другую реакцию», — сказала Кэтрин Вуллард, директор Европейского совета по делам беженцев и изгнанников (ECRE) в Брюсселе.
Начиная с 2015 года около 1 миллиона сирийцев, спасающихся от гражданской войны, прибыли в Центральную Европу через Грецию и балканские страны. Спорные дебаты о распределении этих беженцев ввергли ЕС в затяжную политическую битву, которая остается неразрешенной по сей день.
«Курсор» писал ранее о том, что израильтяне вышли на демонстрацию под дом Беннета в поддержку Украины. Около 500 демонстрантов требуют наложить санкции на Россию, помочь оружием Украине и принять беженцев.
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