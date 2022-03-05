Война в Украине вынуждает ЕС внести изменения в политику в отношении беженцев

Всего шесть недель назад Польша начала строительство стены вдоль границы с соседней Беларусью. Она должна была отпугнуть беженцев, просителей убежища и мигрантов из Сирии, Ирака и Афганистана, которые пытались попасть в Европу через Минск.

Чуть больше недели назад Польша, как и все другие страны-члены ЕС, распахнула свои границы, чтобы принять беженцев из Украины. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что всем будут рады.

Более 1 миллиона человек уже покинули Украину чуть более чем за неделю после вторжения России 24 февраля. ЕС ожидает, что в блок войдут до 4 миллионов человек, что станет самой большой группой беженцев в Европе со времен Второй мировой войны.

«Европа может справиться сейчас, и она смогла справиться в 2015 году, но, конечно, мы видим совсем другую реакцию», — сказала Кэтрин Вуллард, директор Европейского совета по делам беженцев и изгнанников (ECRE) в Брюсселе.

Начиная с 2015 года около 1 миллиона сирийцев, спасающихся от гражданской войны, прибыли в Центральную Европу через Грецию и балканские страны. Спорные дебаты о распределении этих беженцев ввергли ЕС в затяжную политическую битву, которая остается неразрешенной по сей день.

«Курсор» писал ранее о том, что израильтяне вышли на демонстрацию под дом Беннета в поддержку Украины. Около 500 демонстрантов требуют наложить санкции на Россию, помочь оружием Украине и принять беженцев.

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