Возвращение к советским телефонам: США запретили ввозить смартфоны дороже 300 долларов в россию и беларусь

Мировое сообщество пытается всеми способами повлиять на волю россиян и заставить их совершить переворот в рф с целью смены власти, и, как результат, остановки войны.

США приняли решение запретить экспорт смартфонов, стоимостью более 300 долларов, в беларусь* и российскую федерацию.

Подробнее об этом информирует Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Ограничения распространяются не только на мобильные устройства, но также на вентиляторы, кондиционеры и холодильники (стоимостью свыше 750 долларов), микроволновые печи, посудомоечные машины, принтеры и другие устройства. Всего в список включено 276 наименований.

Для осуществления экспорта в беларусь и россию требуется специальная лицензия, которая будет выдаваться только в исключительных случаях.

В целом, все выходит так, как и планировало российское правительство — возвращение в советский союз не за горами. Удивительно, но граждане российской федерации готовы к такому исходу и очень даже ждут.

Ранее «Курсор» информировал, что ряд средств массовой информации утверждают, что россия начала использовать бронемашины-камикадзе в Украине. На фронте в Украине рф начала применять против украинских военных самодельные бронемашины-камикадзе, загруженные взрывчаткой.

Напоминаем, что в первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину армия рф сбила несколько собственных самолетов. О точном количестве сбитых самолетов точно неизвестно, но, как утверждают официальные лица США, их было больше, чем несколько штук.

Отметим, что россия обвинила Киев в подготовке инсценировки ядерного инцидента. Сообщается, что по мнению рф Украина планировала инсценировать ядерный инцидент на своей территории, чтобы возложить вину на Москву перед заседанием ООН, не предоставив доказательств обвинения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!