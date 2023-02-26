Врач «лечил» пациентку сексом, чтобы якобы облегчить ее боль

Все произошло по взаимному согласию, но мужчину отстранили от должности и привлекли к ответственности.

В больнице Северного Лондона (Великобритания) возник скандал при участии женатого врача, занимавшегося сексом с пациенткой для «облегчения ее боли в груди».

Об этом сообщает MyLondon.

Ещё летом 2020 года в больницу скорой помощи обратилась женщина, страдавшая от боли в спине. Медик Эвере Оньекпе выписал ее, но перед отъездом пациентка написала ему на листе бумаги свой телефонный номер.

Мужчина начал контактировать с женщиной, спрашивал о состоянии ее здоровья, а также назвал ее «хорошенькой». Со временем пациентка вновь оказалась в отделении неотложной помощи с жалобами на боль в груди. В тот день Оньекпе дежурил, но женщину принял другой медик.

В тот момент женщина решила уведомить Эвере в мессенджере, что она находится в больнице скорой помощи. После этого их телефонный диалог перешел к теме сексе, в ходе чего мужчина спросил, занимается ли его собеседница сексом, потому что это якобы помогает справиться с болью. Женщина не отвергла эту инициативу.

«Вы знаете, я хочу…. Вы или я могли бы попасть в неприятности. В Великобритании запрещено (заниматься сексом– прим.ред.) врачу и пациенту», – писал Оньекпе.

В итоге в тот же день они по взаимному согласию занялись сексом в больничном туалете, что предложил врач. После этого они продолжили свои встречи для половых контактов, а также начали вести в мессенджере «несоответствующие, сексуально мотивированные» разговоры о частной жизни, обмениваться обнаженными фото с медицинскими советами.

Спустя пару месяцев отношения между ними испортились. Тем же летом мужчину арестовали по подозрению в изнасиловании пациентки, но полицейские решили не принимать дальнейшие меры по отношению к врачу.

Во время разбирательств врач сказал, что его поддержала его жена, а также указал на свою «безупречную карьеру», признав все обвинения. Он согласился, что следовало проигнорировать то, что пациентка предоставила ему свой телефонный номер, и объяснить ей, что они не могут контактировать.

После этого скандала Оньекпе отстранили от должности на шесть месяцев. В будущем проведут судебное слушание, где врач должен будет рассказать, как он осмыслил свои действия и почему ему следует вернуться к врачебной практике.

Также «Курсор» сообщал, что осужденному на 23 года Вайнштейну добавили 16 лет тюрьмы за изнасилования.