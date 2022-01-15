Врач назвала главный симптом штамма Омикрон, который проявляется у детей

Как рассказала американский доктор Сьюзан Уолли, у детей, которые заражены штаммом коронавируса Омикрон, проявляется «лающий» кашель. Он не сопровождается отделением мокроты.

Об этом она рассказала в интервью NBC.

По словам врача, в США очень много больных коронавирусом детей, которые не достигли пятилетнего возраста. Она уверена, что это потому, что эта возрастная категория не попадает под программу вакцинации.

Она рассказал о Детской национальной больнице, в которой и работает. По ее словам, в этом учреждении наблюдается рекордное количество пациентов с коронавирусом.

Ранее редакция Курсора писала, что врачи назвали места, которых следует избегать во время распространения Омикрона.

Кроме того, мы сообщали, что Омикрон может быть заразен за 2-3 дня до появления симптомов: предупреждение медиков.

Еще наш сайт писал, что коронавирус может распространяться в организме в течение многих месяцев.

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