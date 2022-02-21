Врач рассказала об опасности нового подвида штамма Омикрон

По словам белорусского врача, у вакцинированных людей симптоматическое течение реже. А у невакцинированных и на третьи, пятые, седьмые сутки вирус может присутствовать в организме.

Белорусский врач-эпидемиолог Елена Гасич рассказала, что новая разновидность штамма Омикрон – более скрытная. Этот вариант уже начали называть «стелс-Омикроном». Другое его обозначение «ВА.2».

Этот подвид Омикрон вызывает у человека проблемы с чувством запахов и вкусов. Люди, которые переболели Омикроном, по словам врача, лучше защищены от «ВА.2». Она сказала, что случаев повторного заболевания этим штаммом очень мало.

Кроме того, Гасич напомнила, что привитые люди не только легче переносят коронавирус, но и меньше его передают.

Ранее Курсор сообщал, что медики рассказали, какие лекарства ни в коем случае нельзя принимать при коронавирусе. Врачи напомнили, что антибиотики принимаются при бактериальных инфекциях. Их могут назначить лишь в том случае, если у человека наблюдается дополнительно и бактериальная инфекция. Но для этого сопутствующее заболевание такого типа нужно подтвердить при помощи анализов.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что ученые выяснили, почему дети тяжело болеют Омикроном. Ученые обнаружили, что Омикрон, в отличие от других штаммов, более успешно подавлял выработку интерферона у детей. Фактически, это может объяснить внезапный рост заболеваемости среди несовершеннолетних.

Еще напомним, что в ВОЗ предупредили о появлении самого опасного штамма коронавируса.

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