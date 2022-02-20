Медики рассказали, какие лекарства ни в коем случае нельзя принимать при коронавирусе

Украинские медики рассказали, что при коронавирусе нельзя принимать антибиотики. Особенно, если человек назначает их себе сам, ведь они не помогают против вирусных инфекций.

Ученые из Института когнитивного моделирования, Украина, рассказали о том, что при выявлении у себя коронавирусной инфекции ни в коем случае нельзя принимать антибиотики.

Врачи напомнили, что антибиотики принимаются при бактериальных инфекциях. Их могут назначить лишь в том случае, если у человека наблюдается дополнительно и бактериальная инфекция. Но для этого сопутствующее заболевание такого типа нужно подтвердить при помощи анализов.

Ученые подчеркнули, что решение о приеме таких лекарств может принимать только врач.

Ранее редакция нашего сайта писала, что в ВОЗ предупредили о появлении самого опасного штамма коронавируса. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан заявил, что сейчас в мире сложились идеальные условия для того, чтобы сформировался самый заразный ми опасный штамм коронавируса. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Кроме того, Курсор сообщал, что ученые рассказали, почему нельзя пить алкоголь при коронавирусе. Употребление алкоголя облегчает проникновение коронавируса в легкие. К такому выводу пришли ученые из Гейдельбергского университета в Германии.

Еще напомним, что ученые назвали ложные симптомы штамма Омикрон.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.