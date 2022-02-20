У каждого третьего пожилого человека развилось новое заболевание после коронавируса — ученые

Обычно после заражения COVID-19 следовали такие заболевания, как проблемы с печенью и сердцем, диабет, дыхательная недостаточность, психические расстройства, утомляемость и миалгия (мышечные боли).

У трети людей старше 65 лет, которые переболели коронавирусом, затем выявили еще одно как минимум одно заболевание. Такие данные предоставили ученые, проанализировав информацию о пациентах за 2020 год.

Так, была проверена информация о 133 тысячах 366 пациентах. Ученые пытались выявить сообщения о новых заболеваниях, которые возникали уже через три недели после инфицирования коронавирусом.

Как оказалось, у пожилых людей при коронавируса куда больший риск развития одного или даже нескольких побочных заболеваний. Но, если сравнивать с другими респираторными инфекциями, вероятность такого исхода была меньше, но лишь на 1,4 процента.

Ранее Курсор сообщал, что ученые выяснили, почему дети тяжело болеют Омикроном. Ученые обнаружили, что Омикрон, в отличие от других штаммов, более успешно подавлял выработку интерферона у детей. Фактически, это может объяснить внезапный рост заболеваемости среди несовершеннолетних.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что ученые рассказали, почему нельзя пить алкоголь при коронавирусе. Употребление алкоголя облегчает проникновение коронавируса в легкие. К такому выводу пришли ученые из Гейдельбергского университета в Германии.

Еще напомним, что медики рассказали, какие лекарства ни в коем случае нельзя принимать при коронавирусе.

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