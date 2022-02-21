Врач рассказала, какие витамины надо принимать во время волны заболеваемостью Омикроном

В то же время, отмечает эксперт, важно не допускать неправильного, чрезмерного приема витаминов и других веществ. Перед их приемом рекомендуется сдать анализ крови и проконсультироваться с врачом.

Прием определенных витаминов может помочь укрепить иммунную систему, чтобы она лучше боролась со штаммом коронавируса Омикрон. Это утверждает врач-диетолог Елена Соломатина.

«Витамины C, D, B12, цинк и омега-3 помогут укрепить иммунитет человека во время распространения штамма Омикрон», — сказал доктор.

Врач отметил, что достаточное потребление витамина С, цинка повышает способность организма противостоять воздействию инфекционных возбудителей — это происходит благодаря повышенной выработке интерферонов. Благодаря витамину А он укрепляет здоровье слизистых оболочек, которые выступают в качестве иммунного барьера против болезнетворных частиц. Потребление витаминов B12, D поддерживает нервную систему.

Что касается омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, то они оказывают противовоспалительное действие на ткани организма. Это особенно полезно для сердечно-сосудистой системы.

Ранее редакция Курсора сообщала, что врачи заявили, что почти половина населения Израиля заразилась Омикроном. В Израиле было зарегистрировано 2,2 миллиона подтвержденных инфекций Омикрон, но эпидемиологи подсчитали, что фактическое число случаев было намного выше — около 4,5 миллионов, что составляет почти половину населения Израиля.

Кроме того, наш портал писал, что врачи назвали группу людей, которая имеет наименьшие шансы подхватить продолжительный COVID-19. Люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса после инфицирования.

Еще напомним, что ученые рассказали об опасности нового подвида штамма Омикрон. Некоторые ученые убеждены, что иммунитет к варианту Омикрона BA.1 смягчит и защитит людей от инфекции новым вариантом BA.2 в ближайшем будущем. Другие полагают, что BA.2 «заслуживает статуса варианта, вызывающего озабоченность».

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