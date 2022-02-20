Врачи рассказали, как облегчить симптомы штамма Омикрон

По словам врачей, снижение остроты болезни привело к тому, что большинство случаев заболевания теперь успешно подлежат домашней терапии и не требуют госпитализации.

Врачи из Института Роберта Коха, Германия рассказали о том, что симптомы штамма Омикрон можно облегчить.

В первую очередь специалисты порекомендовали больше отдыхать, чтобы не переутомлять организм. Он и так борется с инфекцией, а потому ему нужны силы.

Что же касается симптомов, то врачи против насморка рекомендуют применять назальный спрей с натуральным солевым раствором. А вот горло можно полоскать раствором шалфея.

Кроме того, специалисты говорят, что необходимо следить за температурой тела. Жаропонижающие препараты рекомендуется принимать только при температуре в 39 градусов.

Если температура поднимается выше и не спадает, нужно обязательно обратиться ща помощью к медикам.

Также врачи заявили, что при борьбе с инфекцией организм использует много воды, а потому «запасы» нужно пополнять. До ежедневной нормы нужно добавить еще 0,5 или даже литр чистой воды.

Если возникают проблемы с дыханием, чувствуется головокружение, а кожа приобретает синий оттенок, появляются другие признаки ухудшения состояния – нужно немедленно обратиться к доктору.

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