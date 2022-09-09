Все шло не по плану: Энни Лейбовиц вспомнила, как снимала Елизавету ІІ для культовой фотосессии

На фотосессию королева Великобритании немного опоздала и была не в духе.

Американская фотограф, специализирующаяся на портретах знаменитостей, Энни Лейбовиц вспомнила, как фотографировала королеву Елизавету ІІ для официальной фотосессии.

Об этом пишет Vogue.

Как отмечается в материале, хотя все пошло не по плану, результат получился прекрасным.

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Лейбовиц фотографировала королеву Елизавету II дважды, став первым фотографом из США, который удостоился этой чести.

Как она сама писала в своей книге «На работе» в 2008 году, она хотела снимать королеву верхом на одном из ее любимых скакунов и провести фотосессию в Виндзорском замке. Но вместо этого у нее было 25 минут на съемки в Букингемском дворце.

Королева немного опоздала и была не в духе. Также на ней уже была тиара, чего изначально не предусматривалось. Лейбовиц спросила, можно ли снять тиару, чтобы снимки вышли «менее нарядными», на что королева ответила: «Менее нарядным? Как вы думаете что это такое?».

Попав к королеве, Лейбовиц хотела сделать «простой и умный портрет». Одежду и украшения для фотосессии она выбирала с помощниками Елизаветы II по ее каталогу, где содержались фотографии всех ее народов и драгоценностей.

Энни выбрала длинное платье из золотой парчи, мантию Ордена Подвязки и темное пальто-пелерину.

Лейбовиц вспоминает, что королева была, наверное, самым фотографируемым человеком в мире. В беседе она упомянула Дороти Уайлдинг, и королева призналась, что Уайлдинг даже не пришла на знаменитую съемку 1952 года — снимки из этой фотосессии потом использовались для марок и банкнот. Ее помощники делали фото.

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Как сообщал Курсор, накануне 96-летняя королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни.

Ранее Букингемский дворец заявил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании, которой они посоветовали оставаться под их присмотром.

После этого дети Елизаветы II срочно отправились к 96-летнему монарху. Среди них был Чарльз, Анна, Эндрю, Эдуард. Также в Балморал приехали браться Уильям и Гарри.

Эта новость взбудоражила всю мировую общественность, которая внимательно следила за происходим. Помимо этого, британский канал BBC отменил все программы в связи с известиями о королеве.

Также возле ворот замка Балморал собралось огромное количество людей, которые были встревожены состоянием Елизаветы. Также в Букингемском дворце отменили традиционную смену караула.