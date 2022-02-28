Ниагарский водопад подсветили в цветах флага Украины: в сети показали впечатляющие фото

Туристическая достопримечательность, расположенная на границе США и Канады, знаменитый Ниагарский водопад, была освещена цветами флага Украины в поддержку украинского народа после российского вторжения.
Ранее редакция нашего портала писала, что в банкоматах в Москве закончились деньги.
Кроме того, Курсор сообщал, что компания Google решила ввести свои санкции против России.
Еще напомним, что спикер Госдумы пожаловался, что Швеция и Финляндия закрыли небо для его самолета.
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