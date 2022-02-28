Ниагарский водопад подсветили в цветах флага Украины: в сети показали впечатляющие фото

12:27, Сегодня
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Флаг Украины фото
Флаг Украины
Фото: depositphotos.com

Вчера вечером, в 21:00 по местному времени, Ниагарский водопад загорелся сине-желтой подсветкой в ​​поддержку Украины. Туристы поделились впечатляющими фото.

Туристическая достопримечательность, расположенная на границе США и Канады, знаменитый Ниагарский водопад, была освещена цветами флага Украины в поддержку украинского народа после российского вторжения.

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Автор материала:
Ирен Давид
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