Ниагарский водопад подсветили в цветах флага Украины: в сети показали впечатляющие фото

Вчера вечером, в 21:00 по местному времени, Ниагарский водопад загорелся сине-желтой подсветкой в ​​поддержку Украины. Туристы поделились впечатляющими фото.

Туристическая достопримечательность, расположенная на границе США и Канады, знаменитый Ниагарский водопад, была освещена цветами флага Украины в поддержку украинского народа после российского вторжения.

Niagara Falls illuminated in blue and gold for Ukraine: (t/y @SamSanderson123) pic.twitter.com/kZFFlWxTbX — Michael Beschloss (@BeschlossDC) February 28, 2022

The American Falls and Bridal Veil Falls are lit in the colours of the Ukrainian flag, following the Russian invasion in Ukraine, as seen from Niagara Falls, Ontario, Canada February 27, 2022. REUTERS/Nick Iwanyshyn pic.twitter.com/bVdwFrNQDV — Idrees Ali (@idreesali114) February 28, 2022

Niagara Falls in support of Ukraine! pic.twitter.com/Eluuor96Zz — Jackie O'Sassis (@Sassie_Lassie) February 27, 2022

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