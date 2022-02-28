Сборная России по футболу будет выступать в матчах без флага и гимна — ФИФА

Главный мировой футбольный орган ФИФА принял решение о наказании России за развязанную войну в Украине.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) ввела ряд санкций в отношении России из-за ее вторжения в Украину.

Об этом в воскресенье 27 февраля написали на сайте ФИФА.

Бюро Совета ФИФА – с участием президента ФИФА и шести президентов разных Конфедераций – единогласно решило принять немедленные первые меры в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Так, команда РФ не сможет играть под гимном и флагом России, а будет называться «РФС» (Российский футбольный союз).

На территории России не будут проводиться международные футбольные соревнования, а домашние матчи будут иметь место на нейтральной территории и без зрителей.

Что касается будущих стыковых матчей плей-офф Чемпионата мира 2022 года, ФИФА учла позиции Польского футбольного союза, футбольной ассоциации Чешской Республики и Шведской футбольной ассоциации, и уже вступила в диалог с ними.

Ранее президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша подчеркнул, что их сборная отказывается играть против России в стыковом матче. Некоторые другие ассоциации поддержали идею исключить Россию из чемпионата.

Кроме того, ФИФА осудила применение Россией сил и вторжение в Украину и призвала к безотлагательному восстановлению мира и конструктивному диалогу.

Как ранее писал Курсор, финал Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж из-за вторжения РФ в Украину.

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