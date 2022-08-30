ВСУ показали видео пуска HIMARS по целям на Херсонском направлении

Вооруженные Силы Украины продолжают активные наступательные действия в районе Херсона, выжигая позиции армии рф массированным огнем. Оперативное командование «Юг» сообщило, что за минувшие сутки, 29 августа, были нанесены удары по 13 пунктам управления врага в Херсонском, Бериславском и Каховском районах, то есть на всем плацдарме россиян на правобережье.

Кроме того, были уничтожены склады боеприпасов в районе Берислава, Антоновки, которые находятся в глубине позиции противника и передовой состав в районе населенного пункта Высокополье. Удары наносились и по транспортных артериях, связывающих плацдарм оккупантов. Кроме мостов через Днепр в районе Херсона и Новой Каховки, удар был нанесен и по переправе, которую враг пытался организовать у села Львове.

Сегодня украинские военные показали видео пуска HIMARS по целям на Херсонском направлении:

Жители Херсона сообщают о постоянных ударах по позициям армии рф в самом городе. Есть информация о звуках стрельбы на окраинах.

Ранее Курсор писал, что 29 августа Вооруженные Силы Украины нанесли огневой удар по понтонной переправе, которую соорудили российские оккупанты под Антоновским мостом в оккупированном Херсоне.

Еще Курсор информировал о том, что в понедельник, 29 августа, украинские военные начали бои за Херсон. Военные объекты и склады оружия солдат рф горят по всему региону.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!