В Херсоне слышны автоматические очереди и взрывы: обнародованы видео

В оккупированном Херсоне сегодня утром прогремели взрывы, слышны автоматные очереди. Очевидцы показали видео.

Около 7 часов утра во временно оккупированном российскими войсками Херсоне началась стрельба. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Постріли у тимчасово окупованому Херсоні, попередньо це північно-західна частина міста, район колонії pic.twitter.com/ltCqV5oOdk — Serhii Sternenko (@sternenko) August 30, 2022

Перестрелка продолжается в микрорайонах Северный и Таврический в окрестностях города. Также слышна стрельба из крупнокалиберного оружия и взрывы.

Автоматные очереди раздаются на ул. Кольцово. Местные жители сообщают, что слышны выстрелы танков или БТРов, перестрелка с большим количеством участников.

Херсонцам советуют не выходить на улицу и не подходить близко к окнам.

Ранее Курсор писал, что 29 августа Вооруженные Силы Украины нанесли огневой удар по понтонной переправе, которую соорудили российские оккупанты под Антоновским мостом в оккупированном Херсоне.

Еще Курсор информировал о том, что в понедельник, 29 августа, украинские военные начали бои за Херсон. Военные объекты и склады оружия солдат рф горят по всему региону.

Как сообщал Курсор днем 29 августа, оперативное командование «Юг» подтвердило, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!