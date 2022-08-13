Выбрасывают отходы: биологи из Нидерландов показали, как морские губки чихают

По словам ученых, выделяемая в результате такого неспешного чихания слизь не пропадает даром — это излюбленное лакомство рыб.

Группа морских биологов из Нидерландов выяснили, что древнейшие морские губки могут чихать. Таким образом они выплевывают отфильтрованные отходы.

Новое исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Как рассказал морской биолог из Амстердамского университета Джаспер де Гой, новые данные свидетельствуют о том, что адаптация, которую губки развили, чтобы держать себя в чистоте.

Согласно исследованию, чихание губок сильно отличается от чихания людей. Процесс продолжается примерно 30 секунд, но суть та же самая – избавление от ненужного биоматериала.

Для того чтобы снять это действие, ученые использовали покадровую глубоководную съемку. По словам де Гоя, на видео можно заметить, как слизь перемещается по определенным путям поверхности губки. Затем она скапливается. Ознакомиться с видео можно ниже:

Напомним, что губки — фильтраторы моря. Поверхности их тел покрыты крошечными трубчатыми спорами — устьями, через которые проходит вода, оставляя внутри планктон и бактерии.

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