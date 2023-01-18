Ядерная сделка с Ираном: важное заявление госсекретаря США

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорит, что сделка с Ираном больше не является приоритетом, и предупреждает Тегеран о «последствиях».

Госсекретарь США Энтони Блинкен усомнился в утверждении, что США больше не считают достижение соглашения с Ираном по его ядерной программе приоритетом, и предупредил Тегеран о «последствиях» его действий дома и контактов с россией.

На пресс-конференции в Вашингтоне вместе с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли Блинкен заявил, что Иран давно отвергает возможность возрождения первоначального соглашения от 2015 года, известного как Совместный всеобъемлющий план действий.

«Иранцы убили возможность быстро вернуться к этому соглашению много месяцев назад. На столе была возможность, которую они отвергли, возможность, которую одобрили все, кто был вовлечен», — заявил дипломат.

В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из соглашения, по которому ослабление санкций было заменено ограничением ядерной программы Ирана. Затем он ввел режим санкций «максимального давления», нацеленный на различные сектора Ирана, что вынудило Тегеран в ответ расширить свою ядерную программу в нарушение СВПД.

В то время как президент США Джо Байден пообещал попытаться возобновить сделку при вступлении в должность, его администрация в последние месяцы указала, что она отказалась от возможности, учитывая радикальную позицию Тегерана по этому вопросу, требуя в какой-то момент, чтобы США вывели КСИР из его список иностранных террористических организаций; сотрудничество Ирана с россией во время вторжения последней в Украину; и протесты против режима, охватившие Иран с середины сентября, в организации которых Тегеран обвинил западные державы.

«Возобновление первоначального соглашения от 2015 года уже много месяцев не стоит на повестке дня как практический вопрос», — заявил Блинкен, сославшись на жестокое подавление Тегераном протестующих и его поставку наступательных БПЛА рф для ее военных действий на Украине в качестве текущей внимание администрации.

«Эти злоупотребления не останутся без последствий», — предупредил Блинкен, отметив, что «вместе со многими другими странами мы продвигались вперед с помощью различных односторонних действий, многосторонних мер, используя механизмы ООН, чтобы попытаться привлечь Иран к ответственности».

Ранее Курсор писал, что глава Совбеза заявил, что Нетаниягу готов атаковать иранские ядерные объекты. По словам Цахи Ханегби, если Израиль окажется в изоляции и без альтернативы в отношении ядерной программы Ирана, премьер-министр, «несомненно, применит силу».

Как сообщал Курсор, государственный министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Иран своими договоренностями с россией о поставке БПЛА совершил «большую ошибку».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!