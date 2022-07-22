СМИ: Пентагон создает офис для отслеживания НЛО в космосе

Министерство обороны создало управление по отслеживанию неопознанных объектов в космосе и в воздухе, под водой или даже перемещающихся между этими областями.

НЛО, или, как их теперь называют, неопознанные воздушные явления, получили новый уровень правительственной проверки, которого не было за последние десятилетия. В последние месяцы в залах Конгресса прошли многочисленные слушания и секретные брифинги, и многие законодатели выразили обеспокоенность тем, что небо Америки, возможно, не так безопасно, как мы думаем, поскольку военные самолеты и другие вооруженные силы обнаружили множество неопознанных объектов.

Учитывая это, Министерство обороны объявило о создании нового управления. Оно будет называться Управлением по разрешению аномалий во всех областях.

Ранее Курсор писал, что в США заявили, что россияне дважды посещали Иран для осмотра боевых беспилотников. В США не раз говорили о том, что Иран готовится передать россии свои ударные беспилотники. Однако в Тегеране это отрицают.

Кроме этого, в Сирии начали обучать россиян работе с БПЛА для войны в Украине. По информации, полученной США, Иран не только готов поставить россии флот атакующих беспилотников, но и обучить их использованию в войне против Украины.

Стало известно, какие именно БПЛА Иран предлагал россии: обнародованы спутниковые снимки. США благодаря спутниковым снимкам «зафиксировали», какие именно беспилотники предлагала россии иранская «оборонка».