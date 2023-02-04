Загадочная «Небесная яма» в Китае: что известно о самой глубокой воронке в мире

Самая глубокая воронка в мире, впервые обнаруженная специалистами в 1994 году, находится в округе Фэнцзе (Чунцин, Китай).

Сяочжай Тянькэн или Небесная яма Сяочжай, имеет диаметр примерно 537 м глубину от 511 м до 662 м. С почти вертикальными стенами объем этой важной геологической особенности составляет колоссальные 119,349 млн куб.м. Во время проливных дождей иногда можно увидеть водопад, ниспадающий по крутым стенам ямы. Структура имеет двойное гнездо, что означает, что она состоит из двух отдельных «чаш», разделяющих ее на два слоя, каждая из которых имеет глубину более 300 м.

Пещера Дифэн, над которой находится воронка, была образована мощной подземной рекой. Эту реку теперь можно увидеть в глубине ямы.

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В глубинах карстовой воронки Сяочжай насчитывается 1 285 видов зарегистрированных растений, создающих свою собственную процветающую, уникальную и редкую экосистему. Найденная в большой карстовой области, воронка состоит из триасового известняка, находящегося в толстых чистых блоках. Считается, что он формировался постепенно в течение последних 128 тыс лет, что делает его относительно молодым по возрасту по сравнению с другими воронками в этом районе.

Китай является домом для ряда воронок, обычно называемых «тянькэн». Слово тянькэн в переводе с китайского означает «небесная яма» или «небесная дыра» и относится к очень специфической группе геологических структур.

Чтобы получить название тянькэн, воронка должна быть не менее 100 м в глубину и ширину, а по дну должна течь река. Все такие воронки состоят из карбонатных пород, за исключением двух венесуэльских воронок, состоящих из песчаника. Они образуются в результате карстового процесса, когда их состав состоит из карбонатной породы, и процесса суффозии, когда они состоят из песчаника.

Условия, необходимые для образования тянькэн, очень специфичны, что делает их формирование редким. Скала должна быть выше уровня моря и быть толстой, без слоев примесей. Для формирования этих структур необходим сильный дождь, который участвует в формировании их подземной реки.

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