Закупка россией иранских беспилотников усложняет ядерные переговоры — СМИ

Вашингтон предостерег Иран от поставок россии* беспилотников, которые потенциально могут быть использованы против целей на территории Украины.

По словам представителей западной разведки, россия получила сотни иранских беспилотников, которые можно использовать в войне против Украины, несмотря на предупреждения США Тегерану не отправлять их.

Об этом сообщает Israel Hayom.

«Неясно, начала ли россия использовать беспилотники против украинских целей, но, по всей видимости, дроны находятся в рабочем состоянии и готовы к использованию», — заявили официальные лица, говорившие на условиях анонимности при обсуждении конфиденциальной разведывательной информации.

Сообщаемая поставка знаменует собой последний признак более тесного военного сотрудничества между давними союзниками. Это также подчеркивает предупреждения критиков продолжающихся переговоров о возобновлении Ираном соблюдения ядерной сделки 2015 года, от которой США вышли в 2018 году. Соглашение о возвращении Ирана и США к сделке, которая предоставит Ирану миллиарды долларов в ослабление санкций в обмен на сдерживание ее ядерной программы продвигается вперед.

Противники сделки говорят, что отмена санкций в отношении Тегерана может позволить россии усилить свои военные действия на Украине и обойти санкции, введенные после февральского вторжения, путем переброски нефти и других продуктов через Иран.

Столкнувшись с экономическими санкциями и ограничениями в своих цепочках поставок из-за вторжения в Украину, рф все чаще обращается к Ирану как к ключевому партнеру и поставщику оружия. Белый дом впервые публично предупредил в прошлом месяце, что Иран планирует поставить москве «сотни» боевых беспилотников. Несколько дней спустя, как утверждалось, российские официальные лица дважды посещали Иран, чтобы договориться о переводе.

Выступая в прошлом месяце, министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахян заявил, что Тегеран поддерживает «различные виды сотрудничества с россией, в том числе в оборонном секторе».

«Но мы не будем помогать ни одной из сторон, вовлеченных в эту войну, потому что считаем, что войну нужно остановить», — сказал он.

Признаки расширения сотрудничества между москвой и Тегераном усилили озабоченность по поводу переговоров по ядерной программе. Администрация президента Джо Байдена на этой неделе отреагировала на последнее предложение Ирана возобновить соблюдение предыдущего соглашения.

Теперь ожидается еще один обмен техническими деталями, за которым последует заседание совместной комиссии, курирующей сделку. События, в том числе активизация кампаний по обмену публичными сообщениями как Тегераном, так и Вашингтоном, а также Израилем, который выступает против сделки, позволяют предположить, что соглашение может быть близко.

Израильские официальные лица опасаются, что возвращение к соглашению укрепит сотрудничество Ирана с рф, в том числе потенциально позволит москве уклоняться от санкций, связанных с Украиной, экспортируя энергию через Иран, если санкции будут ослаблены, заявили дипломаты, которые не уполномочены обсуждать этот вопрос публично и говорил на условиях анонимности.

Ранее Курсор писал, что глава Моссада заявил, США спешат заключить сделку с Ираном, которая «является лживой». Директор службы внешней разведки считает, что это соглашение «очень плохое для Израиля» и является «стратегической катастрофой».

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что давление Израиля на иранскую сделку уже дало положительный результат. Он утверждает, что американская сторона приняла «значительную часть поправок в проект соглашения с Ираном, которых мы добивались».

Кроме этого, бывший премьер-министр Биньямин Негатиниягу раскритиковал соглашение с Ираном и сказал, что оно «бросает тень на нашу безопасность и будущее».

Напомним, что Иран поможет россии обходить санкции Запада.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!