Завод по производству шахедов в Иране не пострадал после обстрела — СМИ

По предварительной информации, именно завод по производству дронов-камикадзе и других беспилотников был поражен в ночь с 28 на 29 января.

Появились публичные спутниковые снимки территории иранского завода по производству дронов-камикадзе Shahed-136 и других БПЛА, Shahed Aviation Industries, в иранском городе Исфахан.

Об этом информирует портал Defense Express.

Ранее появилась информация, что именно это предприятие было атаковано 28 января около 23:30 по местному времени. Хотя официально минобороны Ирана сообщило лишь о неудачной атаке на неназванное военное предприятие, добавив, что использовались мини-дроны в количестве трех единиц, а атака не имела успеха.

«В то же время на спутниковом снимке SkySat от компании Planet Labs, сделанном уже после атаки 29 января в 10:10 по местному времени, никаких разрушений не замечено. Для сравнения можно привести снимок от 26 ноября прошлого года. Кстати видно, что за этот период на предприятии было построено еще два ангара. Последнее связывают с тем, что Иран пытается масштабировать производство дронов», — пишет издание.

Журналисты делают вывод, что спутниковые снимки вполне красноречиво говорят о том, что пока речь об уничтожении или каком-либо значительном повреждение именно завода по производству Shahed-136 не идет.

«Более того, следует учитывать, что все критические и важные производственные мощности Иран размещает под землей. И речь идет о настоящих подземных комплексах. А для их поражения необходимо использовать специальные бетонобойные боеприпасы большой мощности», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, несмотря на заявления Ирана, атака беспилотников на Иран в Исфахане имела огромный успех, свидетельствуют данные западных разведывательных источников.

Ранее Курсор сообщал про атаку на Иран: горят нефтеперерабатывающие заводы.

Позже стало известно, что Иран угрожает Израилю после взрывов на военных объектах. Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль во взрыве на военном объекте в Исфахане.

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