Зеленский демонстрирует готовность к переговорам, а кремль отвечает ракетами — посол США в ОБСЕ

По словам Майкла Карпентера, россия развязала эту войну, россия – единственная причина, почему война продолжается, россия должна остановить эту войну сегодня.

Президент Украины Владимир Зеленский четко продемонстрировал готовность к прекращению войны, но кремль* отвечает на дипломатические шаги Украины еще большим насилием.

Об этом, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, заявил посол США в организации Майкл Карпентер, информирует Голос Америки.

Отмечается, что Карпентер еще раз высказал позицию США относительно того, что «только Украина и ее демократически избранное руководство могут решать когда и как проводить переговоры, а США полностью поддерживают ее в восстановлении суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах».

Дипломат подчеркнул, что Украина продемонстрировала готовность к искренним переговорам.

«Какой же был ответ россии? Еще один раунд массированных атак по территории Украины, убивающий гражданских и разрушающий инфраструктуру», — заявил он.

Карпентер напомнил, что россия произвела более 100 ракетных выстрелов по территории Украины, повредивших 15 энергообъектов и прервавших поставки электроэнергии для 10 миллионов домохозяйств.

«Теперь очередь россии показать готовность к завершению войны путем дипломатии; россия развязала эту войну, россия – единственная причина, почему война продолжается, россия должна остановить эту войну сегодня», – заявил дипломат.

Как сообщал Курсор, накануне россия запустила по Украине крылатые ракеты с имитатором ядерной боеголовки.

Ранее Курсор писал, что песков рассказал, зачем россия атакует инфраструктуру Украины. Так, кремль без доли стеснений признал, что вынуждает страдать мирное население.

Также Курсор информировал, что 15 ноября россия совершила самый массированный ракетный обстрел Украины. По всей стране ввели экстренные отключения света.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!