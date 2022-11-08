Зеленский обратился с призывом к США по случаю промежуточных выборов в Конгресс

Первые избирательные участки открылись на Восточном побережье. Промежуточные выборы в США ответят на вопрос, кто будет контролировать Конгресс.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Соединенные Штаты сохранять единство, поскольку возникают вопросы по поводу поддержки его страны Америкой после промежуточных выборов, призванных определить контроль над Конгрессом США.

«Я призываю вас сохранять непоколебимое единство, как сейчас, до того самого дня, когда мы все услышим те важные слова, о которых мечтали… Пока мы не услышим, что наконец-то восстановлен мир. Демократии не должны останавливаться на пути к победе», — сказал он в записанном обращении, получая медаль Свободы США.

Тем временем американцы начали голосовать на промежуточных выборах. Республиканцы гонятся за большинством в Конгрессе, которое парализует повестку дня президента США Джо Байдена на следующие два года и может проложить путь для возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Избирательные участки на восточном побережье начали открываться в 6 часов утра.

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