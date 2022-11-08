Россияне хвалятся, что воюют гаубицами Д-1 времен Второй мировой

Эти гаубицы производились в 1943-1949 годах и использовались в конце второй мировой войны.

Российские пропагандисты, освещающие ход боевых действий оккупационных войск с Силами обороны Украины кичатся, что россияне используют прицепные 152-мм гаубицы Д-1.

Об этом пишет Милитарный.

Эта советская артиллерийская система была создана еще во времена Второй мировой войны.

Из-за значительных потерь российских оккупантов в технике и вооружении, им приходится расконсервировать устаревшее оружие, которое уже давно не использовалось и в лучшем случае, находилось на хранении.

Один из российских пропагандистов решил показать, чем россияне воюют в Украине.

В своем видео он показал гаубицу Д-1, которые в последнее время начали поступать на вооружение оккупационных сил рф на временно оккупированной территории Украины.

По словам пропагандиста, гаубицу Д-1 образца 1943 года, которая на видео находится за его спиной, сделали тогда, когда деду оккупанта было 10 лет.

При этом пропагандист ничего не сказал ни о надежности этих орудий, ни об их эффективности по сравнению с артиллерийским вооружением Вооруженных Сил Украины. Также неизвестно реальное состояние Д-1 после долгих лет консервации. Ведь эти гаубицы производились в 1943-1949 годах и использовались в конце второй мировой войны.

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