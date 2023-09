Зеленский оставил послание иудеям в честь Рош ха-Шана

Зеленский пожелал, чтобы новый год дал сил для победы добра над злом и восстановления мира.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил евреев Украины и всего мира с праздником Рош ха-Шана.

"Шана Това всем еврейским общинам в Украине и по всему миру, отмечающим сегодня #РошхаШана. Пусть новый год принесет свежий старт и надежду на светлое будущее. Пусть он дарует силу, чтобы добро победило зло, и мир был восстановлен", - написал президент Украины в социальных сетях.

Shanah Tovah to all Jewish communities in Ukraine and across the world celebrating #RoshHashanah today!

Let the new year bring a fresh start and hope for a brighter future.

May it provide the strength for good to triumph over evil and peace to be restored.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 15, 2023