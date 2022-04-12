Зеленский отказался принимать президента Германии в Киеве из-за его отношений с рф

Немецкое издание заявило о том, что Зеленский отказался принимать президента Германии Штайнмайера в Киеве из-за его тесных отношений с россией.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил журналистам, что был готов поехать в Киев с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но «украинские власти сочли его присутствие нежелательным».

Ранее «Курсор» писал, что омбудсмен Украины раскрыла новые шокирующие факты об изнасилованиях украинок в Буче. Кошмарные подробности о многочисленных изнасилованиях солдатами российской армии в Буче потрясли мир. Уполномоченный Верховной Рады Украины рассказала о трагической судьбе девушек, которых держали в подвале и подвергали насилию.

Кроме того, Курсор сообщал, что в Белгороде заявили о диверсии на железной дороге на границе с Украиной. В россии появились фото того, что белгородский губернатор назвал «повреждением железнодорожных путей». Сообщается, что на кадрах виден очевидный подрыв одного из пролетов на мосту.