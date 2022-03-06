Зеленский поблагодарил Израиль за поддержку после встречи Беннета с Путиным в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Израиль за поддержку его страны в воскресенье, на следующий день после того, как премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вылетел в Москву для трехчасовой встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Я благодарен Израилю за поддержку Украины», — сказал Зеленский. «Нам нужна поддержка всех стран, и мы говорили о поддержке, которая нам нужна сейчас, и о том, как мы собираемся сотрудничать в будущем после войны».

Зеленский не назвал Беннета по имени и не упомянул встречу Беннета с Путиным. Зеленский, который является евреем, заявил в четверг, что он не чувствует, что Беннет «закутывался в украинский флаг».

Беннет встретился с Путиным в субботу, прежде чем вылететь в Берлин, чтобы поговорить с канцлером Германии Олафом Шольцем. Он также трижды разговаривал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с Зеленским после встречи с Путиным.

В начале еженедельного заседания кабинета министров Израиля в воскресенье Беннет сказал, что у Израиля есть «моральное обязательство» попытаться договориться между Украиной и Россией, хотя он сказал, что не может уточнить статус своих переговоров с Путиным и Зеленским.

«Я вернулся из Москвы и Берлина несколько часов назад, — сказал Беннет. «Я отправился туда, чтобы помочь диалогу между всеми сторонами, конечно, с благословения и поддержки всех игроков».

Израиль занимает необычное положение среди западных стран благодаря своим тесным отношениям как с Украиной, так и с Россией. Зеленский, который является евреем, ранее просил Израиль выступить в качестве посредника между двумя странами.

«Курсор» писал о том, что Беннет с супругой приехали встречать беженцев из Украины.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.