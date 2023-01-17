Зеленский пообщался с президентом Германии: о чем шла речь

Президент Украины поблагодарил Берлин за всестороннюю помощь, в частности, за «укрепление армии, финансовой стабильности и за приют украинцев в трудный период».

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 января, обсудил с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером необходимость нарастить оборонную поддержку Украины и дипломатический процесс для реализации украинской формулы мира.

О встрече в формате видеоконференции глава Украинского государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Обсудили ситуацию на фронте, необходимость наращивания оборонной поддержки Украины, дипломатический процесс реализации украинской формулы мира», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина ценит принятые уже в начале этого года важные оборонные решения руководства Германии, а также весомую поддержку в гуманитарной, финансовой и оборонной сферах с самого начала полномасштабного вторжения россии*.

Зеленский также поблагодарил Германию за всестороннюю помощь, в частности, за укрепление армии, финансовой стабильности и за приют украинцев в трудный период.

Как сообщал Курсор, канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит «тщательно взвешивать каждый шаг» и консультироваться со своими союзниками относительно дальнейших поставок оружия Украине.

Немецкий лидер столкнулся с растущим давлением после того, как Германия отказалась отправлять Украине боевые танки немецкого производства.

Также Курсор информировал о том, что в субботу, 14 января, вс рф нанесли массированный ракетный удар по Украине. Одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом в украинском городе Днепр.

Вследствие этого один из подъездов был полностью разрушен. Многие люди оказались под завалами. Очевидцы сняли видео, на котором слышен крик жителей обвалившегося здания.

Курсор сообщал, что в Киеве чиновники уже отреагировали на ракетную атаку рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!