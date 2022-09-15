Зеленский попал в ДТП в Киеве: что известно о состоянии президента Украины

Легковой автомобиль врезался в машину президента Украины, когда он проезжал через столицу после поездки на освобожденную Харьковщину. Водитель вызвал экстренную помощь.

Автомобилист столкнулся с машиной, в которой находился лидер Украины Владимир Зеленский, когда его кортеж проезжал через Киев.

Президент серьезно не пострадал в аварии, сообщил его пресс-секретарь в четверг.

«В Киеве произошло столкновение легкового автомобиля с машиной президента Украины и автомобилями сопровождения», — говорится в сообщении пресс-секретаря Сергея Никифорова, опубликованном в Facebook в 1:22 по местному времени.

«Медики, сопровождавшие президента, оказали водителю легкового автомобиля экстренную помощь и перевели его в машину скорой помощи», — продолжил он.

«Президента осмотрел врач, серьезных травм не обнаружено. Правоохранители выяснят все обстоятельства аварии», — сообщил пресс-секретарь.

В своем ночном телеобращении, видео которого было опубликовано вскоре после аварии, Зеленский сказал, что только что вернулся из района вокруг Харькова, добавив, что «почти весь регион деоккупирован» после молниеносного контрнаступления с целью выбить российские войска.

«Это было беспрецедентное движение наших солдат — украинцам в очередной раз удалось сделать то, что многие считали невозможным», — сказал Зеленский.

Война в Украине вступает в решающую фазу, когда киевские силы изгоняют российские войска с восточных участков, что, похоже, серьезно бросает вызов амбициям кремля* захватить весь Донбасс.

Ранее мы рассказывали, что кремль впервые признал свое поражение с начала вторжения в Украину.

Помимо этого, у президента Украины Зеленского заявили, что ускорит победу над рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!