Зеленский предупредил о «новой волне агрессии» и обратился к союзникам

В последние недели активизировались бои вокруг восточного города Бахмут, и рф заявила о ряде успехов в своей кампании.

Владимир Зеленский заявил во вторник ночью, что Киеву нужны союзники, чтобы решить, будут ли они поставлять современные танки для усиления обороны страны от рф*, и повторил заявление Украины о том, что москва планирует новую волну агрессии, первые признаки которой уже видны на Донбассе на юго-востоке Украины.

Президент отметил, что сейчас главное — это скорость реализации всего того, о чем Украина договорилась с партнерами.

В частности, у страны есть потребность в современных танках. Он сказал: «Дело не в пяти, или десяти, или пятнадцати танках. Потребность больше».

Зеленский также отметил: «Россия готовится к новой волне агрессии силами, которые она может мобилизовать. Оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях. И они хотят усилить давление в более широком масштабе. Чтобы не признать ошибку агрессии, хозяева рф хотят бросить в боевые действия больше своих людей и техники».

«Оккупанты уже усиливают давление вокруг Бахмута и Угледара и в других местах, — сказал Зеленский. — И они хотят усилить давление в более широком масштабе».

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Напомним, что в кремле рассказали, когда закончится война в Украине. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, на каких условиях россия готова прекратить военные действия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.