Зеленский призвал действовать: россия не ограничится украинскими государственными границами

«Надо действовать немедленно. Чем дольше россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех», — обратился президент Украины в мировым лидерам и к НАТО.

Террор россии* не ограничивается территорией Украины. Российские удары по Польше это подтверждают.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Чем дольше россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, к кому могут достать российские ракеты», — предупредил украинский лидер.

«Бить ракетами на территории НАТО. Это российский ракетный удар по коллективной безопасности. Это очень существенная эскалация. Надо действовать немедленно», — обратился Зеленский к США и мировым лидерам, особенно стран НАТО.

Выступление Зеленского на саммите G20 показало россии, что Украина не пойдет на ее условия и добьется изгнания страны-террориста со своей территории. В итоге рф ответила в своей излюбленной манере, убивая мирных жителей и угрожая энергосистеме Украины. Однако ракетные удары по Польше станут роковыми для Кремля и путинского режима.

Ранее Курсор писал, что последовала реакция мировых лидеров на обстрел Польши российскими ракетами. Американская разведка подтверждает, что российские ракеты действительно упали в Польше, убив двух человек.

Ранее Курсор писал, что в Польше упали российские ракеты, есть погибшие. Представитель польского правительства Петр Мюллер рассказал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Также «Курсор» сообщал, что россия совершила самый массированный ракетный обстрел Украины. По всей стране вводят экстренные отключения света.

Помимо этого, пресс-секретарь президент рф дмитрий песков заявил, что россия выступает «категорически против» резолюции Генеральной ассамблеи ООН о выплате репараций Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!