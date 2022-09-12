Зеленский резко высказался в адрес Трампа из-за его слов о путине и войне

Украинский лидер считает, что у Трампа было достаточно времени, «чтобы понять, кто такой *владимир путин».

Об этом он сообщил в интервью CNN.

«Мне кажется, он занимал столь высокую должность, где нельзя не понимать, кто является, скажем так, ценностным оппонентом твоего народа. Мне кажется, ты имеешь все силы и данные разведки, и психологический портрет. Ты должен разбираться, кто такой президент россии, к чему он стремится и как он туда идет», – заявил Зеленский.

Президента Украины удивил комментарий Трампа, согласно которому путин – гений.

«Мне кажется, что он должен на все это посмотреть с точки зрения угрозы не только Украины. Может, мы для него достаточно далеко находимся, но у войны нет никакого расстояния. Мне кажется, нужно, чтобы он смотрел на эту ситуацию, скажем так, без розовых очков. Я не знаю, может, ему это нужно было для его внутренней политики, показать, что он готов найти понимание с президентом России», – добавил он.

Напомним, что несколько месяцев назад экс-президент США заявил, что направление путиным военных и техники к границам Украины перед вторжением – «отличная переговорная тактика«. Также Трамп сказал, что Украине для избежания войны против россии нужно было отказаться от полуострова Крым и от вступления в НАТО. Помимо этого, он считает, что путин захватит всю территорию Украины, потому что он «уже начал».

Ранее в прокуратуре США заявили, что Трамп вернул не все секретные документы.

Также Зеленский рассказал, за какой срок Украина может вернуть все оккупированные территории.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!