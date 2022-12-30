Зеленский сообщил о новых наступательных действиях армии Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы удерживают свои позиции против российских войск на востоке Донбасса и делают небольшие успехи в некоторых районах.

Выступая в своем ночном видеообращении, Зеленский сказал: «В целом мы держим свои позиции. Есть также некоторые участки фронта, где мы немного продвигаемся».

Он добавил, что Киев усилил свои противовоздушные возможности и еще больше усилит их в новом году, чтобы защитить себя и весь европейский континент.

Отметим, что сегодня российское государственное издание ТАСС сообщило, что самопровозглашенные республики в Донецкой («ДНР») и Луганской («ЛНР»), обе из которых являются оккупированными территориями Украины, сегодня приняли новые «конституции».

СМИ процитировало дениса пушилина, которого позиционируют как исполняющего обязанности лидера «ДНР»: «Сегодня мы являемся участниками исторического события. Этот этап знаменует возвращение Донбасса в лоно русской культурно-исторической традиции, исполнение наших надежд, достижение цели, к которой мы шли долгие восемь лет».

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Кроме того, Столтенберг предупредил об истинных планах путина по войне в Украине.

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