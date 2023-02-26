Зеленский составил для США новый список необходимого вооружения — CNN

Президент Украины Владимир Зеленский, который 21 февраля встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США, пообещал законодателям прислать новый список вооружения, необходимого для победы в войне. Об этом информирует CNN.

По данным СМИ, в списке пожеланий будут, в частности, истребители F-16.

Глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей, республиканец Майкл Маккол во время визита в Киев отмечал, что Зеленский действительно предоставляет делегации такой перечень оружия. Он добавил, что в США есть сильная двухпартийная поддержка, чтобы дать Украине все, что ей нужно.

«Вопрос предоставления ВСУ истребителей F-16 становится все более спорным. Президент США Джо Байден и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли выступали против такого шага из-за опасений эскалации войны рф*против Украины. Однако в последние дни высокопоставленные военные лидеры приватно сказали законодателям Республиканской партии, что эти самолеты помогут Украине победить», — говорится в материале.

Представитель Маккола сообщил, что поскольку толчок к предоставлению истребителей усиливается, весной республиканцы планируют провести слушания по поводу российских военных преступлений.

«Республиканцы, которые считают полную победу Украины единственным путем вперед, планируют усилить давление на Байдена относительно оружия», — резюмирует СМИ.

Напомним, что военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Это произошло после удачного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, и после освобождения Херсона.

Также, в Институте изучения войны пристыдили Запад и объяснили, почему для Украины важно не потерять Бахмут.

Отметим, в кремле рассказали, когда закончится война в Украине. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, на каких условиях россия готова прекратить военные действия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!