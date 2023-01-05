Эксперт назвал даты окончания войны в Украине

Военный эксперт заявил, что Украина победит в этом году.

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, в этом году Украина может вернуть территории, которые оккупировала россия*.

Об этом он сказал в интервью OBOZREVATEL.

По словам эксперта, военные говорят о двух возможных датах окончания войны, развязанной россией. В часиности, одна дата оптимистичная, а вторая дата более реалистичная.

Он добавил, что об окончании войны в Украине в 2023 году уже говорили глава Главного управления разведки генерал Кирилл Буданов, экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес, экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер и другие должностные лица.

«Озвучиваются две возможные даты полного освобождения Украины. Первая дата, которая кажется мне слишком оптимистичной — это конец мая этого года. Вторая дата — август. Она кажется мне более реальной», — сказал он.

Эксперт отметил, что полное освобождение территории Украины будет возможно, если сохранится санкционная политика коллективного Запада в отношении россии и Украины будет получать необходимые вооружения, технику и боеприпасы.

По его мнению, многие говорят и 100% освобождении территории Украины в пределах 1991 года.

Он добавил, что одна из самых важных составляющих победы Украины — это поставки Украине необходимого вооружения. По его словам, россия сделает все, чтобы изменить ход войны и попытаться реализовать все свои цели.

«Украина в этом году победит, сроки указаны. Последний аспект, который остается открытым, — цена этой победы, какими силами и ресурсами Украина будет расплачиваться за нее — человеческими, техническими и экономическими», — заявил он.

Ранее Курсор писал, что в СНБО Украины рассказали о дальнейших действиях россиян в войне. рф продолжает наращивать силы и готовится к новому обострению на фронте, которое может произойти в феврале 2023 года, ведь в этом месяце будет ровно год, как агрессор начал против Украины войну.

Кроме этого, в Украине спрогнозировали, сколько еще массированных атак сможет нанести россия. Некоторые ракеты, которые рф использует при обстрелах по территории Украины, идут фактически с конвейера.

Кроме этого, в Киеве спрогнозировали время самых горячих боев против россиян. По словам главы ГУР, цель Украины — возвращение к границам 1991 года, которые признаны всеми субъектами международного права.

На днях в Украине в оккупированном городе Макеевка Донецкой области украинские военные уничтожили здание ПТУ №19 с мобилизованными россиянами. Как сообщил СтратКом ВСУ, там погибли около 400 оккупантов, еще примерно 300 получили ранения.

Кроме этого СМИ сообщали, что в двух российских городах прогремели взрывы. Во вторник вечером, 3 января, в российских городах ростов-на-дону и курск были слышны сильные взрывы.

Напомним, что в украинской разведке заявили, что следят за ядерным арсеналом рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.