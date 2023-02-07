Землетрясение в Турции: сколько евреев по-прежнему ищут под завалами в Антакье

Антакья имеет богатую еврейскую историю, насчитывающую 2500 лет, а синагоге в городе около 250 лет.

Раввин Менди Шитрик сказал The Jerusalem Post во вторник, что «прибыл в город, чтобы помочь в спасении граждан в Антакье, а также спасти древние свитки Торы из еврейской общины, которая существует здесь 2500 лет».

Равин Шитрик и турецкая еврейская община спасли восемь свитков и заявили, что «синагога повреждена, но, в отличие от других зданий в этом районе, все еще стоит».

Шитрик подтвердил, что все оставшиеся евреи, живущие в Антакье, спасены, за исключением двух, которые до сих пор числятся пропавшими без вести.

«В городе, где когда-то была очень значительная община, осталось всего 14 евреев, из них 7 мужчин», — сказал раввин.

Антакья расположена недалеко от границы с Сирией, поэтому многие жившие там евреи были сирийскими иммигрантами. Здание синагоги в городе было возведено в 1890 году, согласно книге «Исторические синагоги Турции», изданной в 2008 году.

Обновление: стало известно, что во время землетрясения погиб лидер еврейской общины города Антакья.

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