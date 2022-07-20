Землю накроет сильная геомагнитная буря

По словам астрономов, на Солнце зафиксировано появление нового пятна под названием AR3058, которое спровоцировало появление достаточно мощной солнечной вспышки класса M и корональных выбросов массы. В результате в сторону нашей планеты движется огромное количество солнечных частиц, которые после столкновения с магнитосферой спровоцируют геомагнитную бурю класса G2 или даже G3. Эта буря начнется в ближайшие дни.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

По словам ученых, из-за этой новой вспышки по Земле ударят прямые потоки солнечных частиц, потому что новое пятно AR3058 на Солнце было направлено в сторону Земли.

Согласно прогнозу NASA, солнечные частицы достигнут нашу планету в ближайшие дни. Ожидается, что геомагнитная буря средней мощности продлится 20 и 21 июля.

Ученые отмечают, что всем солнечным вспышкам присваивают классификацию от 1 до 5 класса, а также название A, B, C, M, и X. Вспышки класса Х являются самыми мощными и самыми опасными для Земли. При этом, вспышки класса М недалеко ушли по мощности от вспышек класса Х. Кроме этого, в каждом классе вспышек их уровень оценивают по шкале от 1 до 9.

Зафиксированная вспышка спровоцирует геомагнитную бурю класса G2 или даже G3. У геомагнитных бурь также своя классификация — пять классов.

Ученые отмечают, что даже средний класс геомагнитной бури может повлиять на работу систем GPS и радиосвязи на Земле. Также эти бури могут спровоцировать перебои в работе электроники и наземных энергосистем.

По словам ученых, в данный момент Солнце находится в практически пиковой фазе своей активности, которая должна наступить через несколько лет. Также в ближайшее время прогнозируется появление новых солнечных вспышек, большинство из которых будет класса М, но некоторые будут и класса Х.

Ранее Курсор писал, что ученые установили, когда Солнце поглотило собственную туманность. Солнце сформировалось в центре туманности, которое оно впоследствии питала, чтобы стать более массивной. Большинство существующих звезд делают то же самое.

Если Солнце вдруг исчезнет: ученые рассказали, что случится с планетой и ее жителями. Солнце является главным источником космической энергии, оно дает нам свет и тепло, которые необходимы для существования жизни на Земле. Но, что произойдет с планетой и ее жителями, если внезапно его не станет.

Редакция нашего сайта сообщала, что ученые рассказали, как может разрушиться вся Солнечная система. Согласно новому исследованию ученых из Канады, из-за небольших изменений в орбитах планет, вызванных проходящей мимо звезды, может рухнуть вся Солнечная система.