Женщины в среднем лучше мужчин справляются с тестом «теория разума»

В рамках исследования в 57 странах мира Было обнаружено, что женщины в среднем набирают больше баллов, чем мужчины, в широко используемом тесте «Чтение мыслей по глазам», который измеряет «теорию разума» (также известную как «когнитивная эмпатия»). Этот вывод наблюдался во всех возрастах и ​​в большинстве стран.

Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, является крупнейшим исследованием теории сознания на сегодняшний день.

Фундаментальная часть человеческого социального взаимодействия и общения включает в себя постановку себя на место других людей, чтобы представить мысли и чувства другого человека. Это известно как «теория разума» или «когнитивная эмпатия». Одним из наиболее широко используемых тестов для изучения теории сознания является тест «Чтение мыслей по глазам» (или тест «Глаз»), в котором участников просят выбрать, какое слово лучше всего описывает человека на фотографии. думать или чувствовать, просто просматривая фотографии области глаз на лице.

Тест на зрение был впервые разработан в 1997 году профессором сэром Саймоном Бароном-Коэном и его исследовательской группой в Кембридже, а в 2001 году был пересмотрен и стал хорошо зарекомендовавшим себя методом оценки теории сознания. Он указан как один из двух рекомендуемых тестов для измерения индивидуальных различий в «Понимании психических состояний» Национальным институтом психического здоровья США.

Группа междисциплинарных исследователей во главе с Кембриджским университетом и с сотрудниками из университетов Бар-Илан, Гарвард, Вашингтон и Хайфа, а также IMT Lucca объединила большие выборки с разных онлайн-платформ для анализа данных от 305 726 участников в 57 странах.

Результаты показали, что в 57 странах женщины в среднем набрали значительно больше баллов, чем мужчины (в 36 странах), или такие же, как мужчины (в 21 стране), в тесте на зрение. Важно отметить, что не было ни одной страны, где мужчины в среднем набрали значительно больше очков, чем женщины в тесте на зрение. В среднем половые различия наблюдались на протяжении всей жизни, от 16 до 70 лет. Команда также подтвердила это среднее различие полов в трех независимых наборах данных и в неанглоязычных версиях теста Eyes Test, охватывающего восемь языков.

