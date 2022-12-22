Трагедия во время парада: момент смертельного падения болельщика сборной Аргентины попал на видео

Лионель Месси и остальные аргентинские игроки одержали первую победу на чемпионате мира с 1986 года, и это заставило сотни тысяч аргентинцев выйти на парад в столице.
Однако, автобусный парад прерван во вторник из-за соображений безопасности, так как фанаты начали прыгать на крышу автобуса, где находились футболисты сборной.
Министерство здравоохранения Буэнос-Айреса заявило, что фанат скончался в больнице из-за травмы головы, полученной во время празднования.
Шокирующее видео показывает, как фанаты пытаются запрыгнуть на автобус с подвесного моста, при этом одному фанату удалось это сделать, а другой упал на землю.
Сообщается, что еще 30 человек получили ранения, 13 арестованы за беспорядки.
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