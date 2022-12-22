Трагедия во время парада: момент смертельного падения болельщика сборной Аргентины попал на видео

13:28, Сегодня
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лионель месси фото
Фото: Википедия

Празднование чемпионата мира по футболу 2022 года в Аргентине было омрачено смертью 24-летнего болельщика.

Лионель Месси  и остальные аргентинские игроки одержали первую победу на чемпионате мира с 1986 года, и это заставило сотни тысяч аргентинцев выйти на парад в столице.

Однако, автобусный парад прерван во вторник из-за соображений безопасности, так как фанаты начали прыгать на крышу автобуса, где находились футболисты сборной.

Министерство здравоохранения Буэнос-Айреса  заявило, что фанат скончался в больнице из-за травмы головы, полученной во время празднования.

Шокирующее видео показывает, как фанаты пытаются запрыгнуть на автобус с подвесного моста, при этом одному фанату удалось это сделать, а другой упал на землю.

Сообщается, что еще 30 человек получили ранения, 13 арестованы за беспорядки.

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Захватывающие кадры: сборная Аргентины вернулась на родину после победы на ЧМ-2022.

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