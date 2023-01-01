Жуткие кадры: в российском новосибирске фейерверками обстреляли жилой дом

На месте происшествия работали три пожарных машины и скорая помощь.

В новогоднюю ночь в новосибирске* в рф произошел пожар, причиной которого стали фейерверки.

Как сообщают российские СМИ, пожар начался примерно в час ночи, когда новосибирцы активно запускали фейерверки в честь Нового года. На балкон последнего этажа жилого дома залетел залп, и началось возгорание.

На месте происшествия работали три пожарных машины и скорая помощь. Информации о пострадавших от МЧС пока нет.

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Напомним, что путин легализовал мародерство российских военных в Украине — ISW.

Кроме того, кремль разослал СМИ новогодние методички.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.