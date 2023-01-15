Зло очень чувствительно к трусости: Зеленский обратился к россиянам

По словам президента Украины, попытка «переждать» то, что происходит, закончатся только тем, что «однажды эти же террористы придут и за вами».

Ответственность за террор будет для всех — и для убивающих, и для тех, кто помогает убивать.

Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, «сегодня есть решение о расширении наших санкций против граждан россии* и других лиц, помогающих террору».

«Почти 200 – это список тщательно подготовленный, и по каждой фамилии есть ответственная мотивация. Те, кто оправдывает террор. Те, кто смазывает русскую машину пропаганды. Те, кто пытался продать Украину где-то там в москве. Эта публика получит полный список персональных ограничений. Мы сделаем все, чтобы санкции действовали в максимально возможном масштабе – в Европе, мире», — сказал глава Украинского государства.

Также Зеленский обратился к гражданам россии, перейдя на русский язык.

«Хочу сказать всем тем в россии – и из россии, – кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора, хотя прекрасно все видят и знают. Ваше трусливое молчание, попытка «переждать» то, что происходит, закончатся только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится или пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать», — заверил президент Украины.

Как сообщал Курсор, в субботу, 14 января, вс рф нанесли массированный ракетный удар по Украине. Одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом в украинском городе Днепр.

Вследствие этого один из подъездов был полностью разрушен. Многие люди оказались под завалами. Очевидцы сняли видео, на котором слышен крик жителей обвалившегося здания.

Курсор сообщал, что в Киеве чиновники уже отреагировали на ракетную атаку рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!