Зрелищные кадры: ВСУ показали, как уничтожают российские танки из «снайперской винтовки»

Украинские военные уничтожили замаскированный вражеский танк из ракетного комплекса «Стугна-П». Смотрите видео ниже.

Противотанковый ракетный комплекс «Стугна» от ГосККБ «Луч» продолжает оставаться эффективным инструментом украинских военных в войне с российскими оккупационными войсками, пишет военный портал Defense Express.

Очередной эпизод с уничтожением вражеского танка из украинского ПТРК опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Оккупанты думали, что замаскировали свой танк Т-72. Но морские пехотинцы не только увидели вражескую технику, но и вывели ее из строя из ПТРК «Стугна-П», – говорится в сообщении.

Напомним, как «Стугна» уничтожила российские летающие истребители танков — вертолеты Ка-52 — во время полета.

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