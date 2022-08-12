Израильские кинологи отправились на поиски пропавшего подростка

К поискам также были привлечены служебные собаки IDU в надежде, что их обостренный нюх и меньшие размеры тела позволят им проникнуть в подлесок там, где человек не сможет.

Прошло 140 дней с момента исчезновения 16-летнего Авраама Моше Клейнермана. Сегодня утром его поиски продолжились в районах, еще не охваченных предыдущими поисковыми работами.

В рамках поисков Израильское кинологическое подразделение (IDU), некоммерческая организация, специализирующаяся на поисково-спасательных работах, привезла дополнительные специализированные инструменты, чтобы прорубить дорогу через исключительно густые колючки и кустарник в тех частях леса вокруг Мерона, которые до сих пор не были проверены на наличие признаков того, что Мойши мог пройти через них.

Представитель IDU прокомментировал: «Мы не сдаемся. Мы приветствуем наших добровольцев и молимся о хороших вестях, а также просим общественность продолжать распространять информацию в надежде найти кого-нибудь, кто располагает информацией, которая приведет к благополучному возвращению Мойши».

«Курсор» писал, что на пляже в Тверии произошла перестрелка: пострадали два человека. Двое молодых людей с ранениями, полученными в результате перестрелки на пляже Намос, госпитализированы в больницу «Фурия».

«Курсор» сообщал, что на улице Дизенгоф в Тель-Авиве произошла стрельба. Проезжавший мимо автомобиль открыл огонь по машине известного преступника из района Гуш-Дан.

Еще мы писали, что 2 июля произошла перестрелка на 4 шоссе. В результате конфликта между водителями началась стрельба, из-за которого 35-летний житель Фурейдиса получил ранение средней степени тяжести.

Напомним также, что в квартале А-Тур в Восточном Иерусалиме в субботу произошла массовая драка, во время которой ее участники открыли стрельбу. В результате перестрелки четыре человека получили ранения различной степени тяжести.