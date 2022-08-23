Первые праймериз «Религиозного сионизма»: чего стоит ожидать

Сегодня, 23 августа, правая партия «Религиозный сионизм» проведет свои первые предварительные выборы. 24 000 зарегистрированных членов фракции получат шанс определить состав своего списка в Кнессете, выбрав из списка кандидатов.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Лидер партии Бецалель Смотрич впервые открыл ряды партии для праймериз в надежде привлечь более религиозно либеральные голоса, чтобы конкурировать за голоса избирателей «Ямины». Источники в партии говорят, что главная борьба будет между теми, кто находится на более умеренном конце крайне правого спектра, и теми, кто находится на более крайне правом крыле.

Первичные выборы проводятся, несмотря на продолжающиеся попытки вернуть ультраправую партию «Оцма Иехудит» члена Кнессета Итамара Бен-Гвира в союз с Религиозным сионизмом, что привело к объединению списка. Такой альянс, скорее всего, снизит значимость праймериз, но также усилит важность того, чтобы получить наибольшее количество голосов, чтобы лучше защититься от исключения из списка.

Источники в партии неоднократно заявляли, что праймериз были созваны в значительной степени для того, чтобы обеспечить более широкое представительство в списке кандидатов. Партия присматривается к горстке правых мест в Кнессете, которые будут разыграны после краха партии «Ямина», которая потеряла поддержку с тех пор, как лидер Нафтали Беннет присоединился к большой коалиции в обмен на пост премьер-министра.

Несколько других правых партий также борются за то, чтобы отобрать у «Ямины» оставшиеся голоса. Около трети избирателей «Ямины» идентифицируют себя как религиозные сионисты, но многие с опаской относятся к одноименной партии из-за ее жестких взглядов в отношении неевреев и палестинцев, а также из-за того, что некоторые члены ее списка связаны с ультранационалистическими движениями.

Центральное соперничество между 16 кандидатами в список Кнессета от партии идет между сторонниками жесткой линии и немного более либеральными членами.

Хотя Смотрич уполномочен помещать кандидатов в зарезервированные места в своем партийном списке, он еще не заявил, намерен ли он использовать это право для пополнения списка, вероятно, ожидая первичных результатов. У него может не быть другого выбора, кроме как перемещать людей, однако переговоры о союзе с «Оцма Иехудит» должны принести плоды.

Опросы показали, что объединенный список получил 10-13 мест на выборах в Кнессет, намеченных на 1 ноября, в то время как Религиозный сионизм получил бы примерно вдвое меньше мандатов без Бен-Гвира.

Первичные результаты ожидаются во вторник вечером, поскольку ожидается, что большая часть голосования будет проводиться в электронном виде, хотя партия также будет иметь четыре физических избирательных участка в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве и Петах-Тивке.

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Биньямин Нетаниягу исследует последствия раскола между правыми партиями. «Ликуд» проводит опросы, чтобы выяснить, может ли раскол правых быть благоприятным для партии.

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