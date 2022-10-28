Омар Бар-Лев: Поступила информация о готовящихся провокациях в день выборов

«В день выборов есть много предупреждений о нападениях. Угрозы реальны, но полиция готовится по максимуму», — заявил Бар-Лев.

Министр общественной безопасности Омер Бар-Лев заявил, что полиция готова обеспечивать безопасность израильтян в день выборов.

Бар-Лев заявил: «Есть предупреждения о готовящихся терактах в день выборов, но силы безопасности максимально подготовлены».

В пятницу утром министр Омар Бар-Лев прокомментировал ситуацию с безопасностью в день выборов. Он сказал: «К сожалению, в день выборов есть много предупреждений о нападениях. Мы исходим из того, что угрозы реальны, и полиция будет развернута по всей стране. Не будем забывать, что они также должны обеспечивать честное голосование».

Курсор ранее информировал о результатах окончательных опросов: Блок Нетаниягу балансирует на грани 61 места. Ряд опросов показал, что Биньямин Нетаниягу может сформировать правительство большинства после предстоящих выборов.

Также Курсор писал, что остается менее недели до выборов в Кнессет: появились результаты нового электорального опроса. По данным социологов, решающее влияние на итоги выборов окажет процент явки среди представителей арабского общества.

Стало известно, что Еш Атид исключает правительство во главе с Ганцем. Официальные лица правящей партии «Еш Атид» заявляют, что никогда не присоединятся к правительству во главе с Бени Ганцем.

Как сообщал Курсор, предстоящие выборы станут пятыми в Израиле, начиная с 2019 года. Центральная избирательная комиссия сообщила, сколько будут стоить выборы исходя из количества людей, имеющих право проголосовать.

Наша редакция писала, что Нетаниягу заявил, что «мы отменим все указы Либермана». Лидер партии Ликуд Нетаниягу выступил с предвыборным обращением к израильтянам, в котором призвал не оставаться дома и прийти проголосовать.