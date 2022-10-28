Окончательные опросы: Блок Нетаниягу балансирует на грани 61 места

Ряд опросов показал, что Биньямин Нетаниягу может сформировать правительство большинства после предстоящих выборов.

Согласно последней серии опросов, опубликованных СМИ в преддверии выборов в Кнессет 1 ноября, правый блок во главе с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу близок или сумеет набрать количество мест, необходимое для формирования правительства большинства.

KAN News

Согласно опросу, проведенному новостями KAN, «Ликуд» получит 31 место, «Еш Атид» — 24 места, Религиозно-сионистская партия — 14 мест, а партия «Лагерь государственников» — 11 мест.

ШАС получит 8 мест, партия «яадут а-Тора» — 7 мест, Авода и «Исраэль Бейтейну» — по 6 мест каждая, МЕРЕЦ — 5 мест, а «Хадаш-Тааль» и РААМ — по 4 места каждая.

Согласно опросу KAN, блок, возглавляемый Нетаниягу, получил 60 мест, а блок, возглавляемый премьер-министром Яиром Лапидом, — 56 мест.

Israel Hayom

Согласно опросу, проведенному Israel Hayom, «Ликуд» получит 30 место, «Еш Атид» — 25 мест, Религиозно-сионистская партия — 15 мест, а партия «Лагерь государственников» — 11 мест.

Между тем, ШАС получит 9 мест, партия «Яадут а-Тора» — 7 мест, Авода — 6 мест, «Исраэль Бейтену» — 5 мест, МЕРЕЦ, «Хадаш-Тааль» и РААМ — по 4 места каждая.

Согласно опросу, блок Нетаниягу получил 61 место, а блок Лапида — 55 мест

Channel 14

Согласно опросу, «Ликуд» получит 34 места, Еш Атид» — 23 места, партия «Лагерь государственников» — 13 мест, а Религиозная сионистская партия — 12 мест.

ШАС получит 9 мест, «Яадут а-Тора» — 7 мест, «Исраэль Бейтену» — 6 мест, Мерец, Авода, «Хадаш-Тааль» и РААМ — по 4 места каждая.

По результатам опроса Channel 14, блок Нетаниягу получил 62 места, а блок Лапида — 54.

Ранее Курсор писал, что остается менее недели до выборов в Кнессет: появились результаты нового электорального опроса. По данным социологов, решающее влияние на итоги выборов окажет процент явки среди представителей арабского общества.

Стало известно, что Еш Атид исключает правительство во главе с Ганцем. Официальные лица правящей партии «Еш Атид» заявляют, что никогда не присоединятся к правительству во главе с Бени Ганцем.

Как сообщал Курсор, предстоящие выборы станут пятыми в Израиле, начиная с 2019 года. Центральная избирательная комиссия сообщила, сколько будут стоить выборы исходя из количества людей, имеющих право проголосовать.

Наша редакция писала, что Нетаниягу заявил, что «мы отменим все указы Либермана». Лидер партии Ликуд Нетаниягу выступил с предвыборным обращением к израильтянам, в котором призвал не оставаться дома и прийти проголосовать.

Курсор ранее сообщал, что у Нетаниягу большие шансы стать премьер-министром — военный историк.