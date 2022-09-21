Партия ШАС убеждена, что на следующих выборах правые получат 61 место

Депутат Кнессета Йоав Бен-Цур уверен, что раскол между левыми и арабами поможет правым сформировать правительство без помощи Ганца.

В то время как бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу старается не проявлять слишком большого энтузиазма по поводу недавнего кризиса внутри арабских партий, в ШАС уверены, что правые получат 61 место, необходимое для формирования правительства.

По словам депутата Кнессета Йоава Бен-Цура, который является секретарем партийного Совета мудрецов Торы, после выборов не будет необходимости объединять усилия с Бени Ганцем.

«В этом не будет необходимости, и мы туда не попадем. Мы видим энтузиазм людей на местах. Общественность понимает, какой это был трудный год, и не хочет в него возвращаться. Мы ценим Нетаниягу и пойдем только с ним. Ганца даже не нужно будет включать. Мы привезем более 61 человека. Особенно сейчас, когда мы видим раскол слева и между арабами», — сказал депутат в интервью Radio Kol Hai.

«Левые думают, что кампании против харедим помогут им преодолеть избирательный барьер. Я хочу сказать им, что это время прошло. Люди понимают, что харедим не бремя, а преимущество для Израиля, и они вносят большой вклад в его экономика. Большая часть населения считает, что государство Израиль должно иметь еврейский характер. Это то, что дает нам право быть здесь», — добавил депутат.

Бен-Цур также рассказал о предвыборной кампании своей партии: «За последние несколько недель мы держали зеркало перед общественностью и правительством, чтобы они могли увидеть, в какой болезненной и безжалостной реальности мы живем. Семьи не могут позволить себе Отмечайте праздники С тех пор, как Дери поднял минимальную зарплату, она не изменилась, только цены выросли».

По его словам, Дери пообещал, что следующее правительство выделит 10 млн шекелей на продовольственные талоны.

Ранее Курсор писал, что Мейрав Михаэли назвала «политика, готового разрушить Израиль». Руководитель министерства транспорта Израиля Мейрав Михаэли резко раскритиковала депутата Кнессета и главу партии «Оцма Иегудит» Итамара Бен-Гвира.

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