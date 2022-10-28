Шакед откровенно рассказала, почему не общалась со Смотричем

«У нас был сложный разговор в конце периода, когда формировалось предыдущее правительство», — рассказала Шакед о причинах ссоры со Смотричем.

Министр внутренних дел и глава «Еврейского дома» Айелет Шакед призвала правый блок прекратить нападки на ее партию и помочь ей пройти в Кнессет.

Об этом сообщает inn.

Шакед сказала: «Всю предвыборную кампанию мы объясняем, почему только с «Еврейским домом» есть возможность сформировать правительство. Мы все время говорим об одном и том же. По опросах Нетаниягу не набирает 61 голос, у него без нас только 59-60 голосов», — заявила Шакед в интервью 103FM.

По ее словам, во внутреннем опросе партия достигает 2,8%. «Это половина необходимого количества голосов. Мандат — 35 тысяч человек, значит, полпроцента — это около 20 тысяч, и все время к нам присоединяется или возвращается домой все больше и больше людей».

«Я чувствую себя очень хорошо, потому что у нас потрясающая команда людей, они недостаточно известны, потому что большинство из них не были в Кнессете в прошлый раз. Пятьдесят процентов составляют женщины. Я очень много работаю, каждый день с 7 утра до 12 ночи», — добавила она

Шакед откровенно рассказала, почему отношения между ней и председателем религиозного сионизма, депутатом Кнессета Бецалелем Смотричем были разорваны: «Я не разговаривала со Смотричем полтора года, точнее, он перестал со мной разговаривать. Любой человек, разговаривающий с ним, сталкивается с проблемами».

«Был сложный разговор в конце периода, когда формировалось предыдущее правительство, я пришла к нему на встречу и сказала: «Выбора нет, давайте подпишем договор с Нетаниягу, давайте попробуем сформировать правительство. Он не согласился, а потом сказал, что если мы сформируем правительство, то это будет разъединение, и с тех пор мы не разговаривали», — пояснила она.

Ранее Курсор писал, что заявил Омар Бар-Лев: Поступила информация о готовящихся провокациях в день выборов.

Наша редакция писала, что Нетаниягу заявил, что «мы отменим все указы Либермана». Лидер партии Ликуд Нетаниягу выступил с предвыборным обращением к израильтянам, в котором призвал не оставаться дома и прийти проголосовать.