Шакед отказывается уходить в отставку

Министр внутренних дел лидера «Еврейского дома» Айелет Шакед попросила у своих сторонников и правых в целом прощения за то, что присоединилась к этому правительству.

Выступая на открытии предвыборной кампании своей партии, Шакед настаивала на том, что она поддерживала правую политику, работая в нынешнем правительстве, и призвала правых избирателей изучить ее послужной список как доказательство того, что она является для них действительным националистическим вариантом на ноябрьских выборах.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Шакед также отклонила призывы к ней уйти из правительства в свете ее явного отказа, заявив, что она могла бы лучше служить правым ценностям, оставаясь на своем посту министра внутренних дел.

Решение, принятое в июне 2021 года бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом и Шакед, ввести свою партию «Ямина» в правительство вместе с «Еш Атид», нынешним премьер-министром Яиром Лапидом, левыми партиями и партией РААМ, привело в ярость многих правых, в том числе многие из тех, кто поддерживал «Ямина».

После отставки Беннета с поста лидера «Ямины» в начале этого года Шакед, ища жизнеспособный политический инструмент, чтобы вернуть ее в Кнессет, в конце концов остановилась на совместном списке со своей старой партией «Еврейский дом» под ее руководством.

«Сегодня я прошу прощения у своих сторонников, у сообщества, которое я люблю, чье сердце было разбито, когда я присоединился к усилиям по установлению последнего правительства», — сказал Шакед на открытии предвыборной кампании «Еврейский дом» накануне в Гиват-Шмуэле.

«Я верю, что вы найдете в своих сердцах желание простить меня», — продолжила Шакед и добавила, что она знает, что ее решение помочь сформировать последнее правительство «разбило миллион сердец» и «глубоко ранило» ее сторонников.

Шакед утверждала, что во время коалиционных переговоров после выборов 2021 года она приложила все усилия, чтобы сформировать правое правительство, но лидер Религиозного сионизма Бецалель Смотрич и лидер «Тиква Хадаша» Гидеон Саар «торпедировали» эти усилия. Она также приписала идею формирования последнего правительства Беннетту, сказав, что приняла самое трудное решение в своей общественной жизни, когда «я поддержала лидера своей партии и вошла в правительство», добавив, что выбор между новыми выборами и формированием нового правительства «разорвал меня на части».

«Моя миссия сейчас, когда я возглавляю эту партию, — объединить миллионы сердец. Доказать любимой и обиженной публике, что я всегда была и всегда буду правой», — заявила Шакед.

Согласно прогнозам и опросам, партия Шакед не преодолеет избирательный порог и не пройдет в Кнессет после ноябрьского голосования.

Ранее Курсор писал, что Мейрав Михаэли назвала «политика, готового разрушить Израиль». Руководитель министерства транспорта Израиля Мейрав Михаэли резко раскритиковала депутата Кнессета и главу партии «Оцма Иегудит» Итамара Бен-Гвира.

Наша редакция писала, что Нетаниягу впервые примет участие в предвыборном митинге в Бней-Браке, к чему уже готовятся службы безопасности.

Также Курсор сообщал, что Шакед попросила прощения у своих сторонников накануне Рош ха-Шана.

Напомним, что Смотрич и Бен-Гвир призвали Шакед сойти с дистанции.